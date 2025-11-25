Apoye al béisbol y softbol juvenil de Marina - ¡Conviértase en patrocinador para el 2026!

Ofrecido por
Sin expiración
✔ Business name featured on one of our teams uniforms
✔ Recognition on MYBS Social Media
Sin expiración
✔ Nombre del negocio destacado en el uniforme de uno de nuestros equipos
✔ Banner de logotipo mediano mostrado en el campo
✔ Reconocimiento en la Ceremonia de Apertura y Clausura
Sin expiración
Todo en Oro, MÁS:
✔ Banner de logotipo grande mostrado en el campo
✔ Oportunidad de tener un puesto de venta en el Día de Apertura y Clausura
✔ Destacado en las redes sociales como “Patrocinador de la Semana”
Sin expiración
¡Nuestro nivel de patrocinio principal!
Incluye todos los beneficios del Platino, MÁS:
✔ Patrocinio de un evento especial de la liga (por ejemplo: Torneo de All-Star)
✔ Capacidad de distribuir artículos promocionales a cada jugador (botellas de agua, pegatinas, etc.)
✔ Placa personalizada + foto enmarcada del equipo para mostrar con orgullo
