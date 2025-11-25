Marina Youth Baseball Softball

Marina Youth Baseball Softball

Apoye al béisbol y softbol juvenil de Marina - ¡Conviértase en patrocinador para el 2026!

Silver Sponsor
$300

Sin expiración

✔ Business name featured on one of our teams uniforms

✔ Recognition on MYBS Social Media

Patrocinador de Oro
$500

Sin expiración

✔ Nombre del negocio destacado en el uniforme de uno de nuestros equipos

✔ Banner de logotipo mediano mostrado en el campo

✔ Reconocimiento en la Ceremonia de Apertura y Clausura


Patrocinador de Platino
$1,000

Sin expiración

Todo en Oro, MÁS:

✔ Banner de logotipo grande mostrado en el campo

✔ Oportunidad de tener un puesto de venta en el Día de Apertura y Clausura

✔ Destacado en las redes sociales como “Patrocinador de la Semana”


Patrocinador del Home Run
$2,000

Sin expiración

¡Nuestro nivel de patrocinio principal!

Incluye todos los beneficios del Platino, MÁS:

✔ Patrocinio de un evento especial de la liga (por ejemplo: Torneo de All-Star)

✔ Capacidad de distribuir artículos promocionales a cada jugador (botellas de agua, pegatinas, etc.)

✔ Placa personalizada + foto enmarcada del equipo para mostrar con orgullo


