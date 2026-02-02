Apoya el Desfile Conmemorativo del 80º Aniversario.

Organizado por
Acerca de este evento
$
Reconocimiento principal para nuestro mayor seguidor.
Incluye reconocimiento en la transmisión en vivo principal, logo en todos los materiales promocionales, menciones en redes sociales y relaciones públicas, y la oportunidad de liderar y exhibir al frente del desfile.
Apoyo comunitario de alta visibilidad.
Incluye reconocimiento de marketing, promoción en redes sociales y agradecimiento en la transmisión en vivo durante la emisión.
Ayude a potenciar el desfile detrás de escena.
Incluye mención en redes sociales y agradecimiento en la transmisión en vivo durante el evento.
Muestre su apoyo a lo largo de la ruta.
Incluye un letrero de jardín que se muestra a lo largo de la ruta del desfile reconociendo su empresa u organización.
Rinde homenaje donde más importa.
Incluye un letrero de jardín en honor a un veterano o ser querido a lo largo de la ruta del desfile.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!