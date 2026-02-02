That Day Community Corner

Organizado por

That Day Community Corner

Acerca de este evento

Apoya el Desfile Conmemorativo del 80º Aniversario.

300 Yardley Ave

Levittown, PA 19054, USA

Comandante del Desfile
$2,500

Reconocimiento principal para nuestro mayor seguidor.
Incluye reconocimiento en la transmisión en vivo principal, logo en todos los materiales promocionales, menciones en redes sociales y relaciones públicas, y la oportunidad de liderar y exhibir al frente del desfile.

Patrocinador Principal
$1,000

Apoyo comunitario de alta visibilidad.
Incluye reconocimiento de marketing, promoción en redes sociales y agradecimiento en la transmisión en vivo durante la emisión.

Escuadrón de Apoyo
$500

Ayude a potenciar el desfile detrás de escena.
Incluye mención en redes sociales y agradecimiento en la transmisión en vivo durante el evento.

Protector del Desfile
$100

Muestre su apoyo a lo largo de la ruta.
Incluye un letrero de jardín que se muestra a lo largo de la ruta del desfile reconociendo su empresa u organización.

Guardia de Honor
$75

Rinde homenaje donde más importa.
Incluye un letrero de jardín en honor a un veterano o ser querido a lo largo de la ruta del desfile.

