Apoyar la Causa

Hecha de cera de soja 100% natural, esta vela ecológica cuenta con una mezcla premium de aceites esenciales y fragancias que llenan tu espacio con un aroma relajante y duradero.
Hecho de acero inoxidable duradero con una tapa hermética, es perfecto para café, té o tu bebida fría favorita. Esta taza combina estilo y funcionalidad para uso en movimiento.
Mantén un estilo impecable e inspirado con esta camiseta de manga larga premium de color azul marino, que presenta un mensaje audaz y significativo: "Luchemos juntos, un rayo a la vez." Confeccionada en algodón suave y transpirable, ofrece una comodidad ideal para el uso diario.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!