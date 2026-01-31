SURGE Arts Initiative

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SURGE Arts Initiative

Acerca de las afiliaciones

<span>SURGE Arts Initiative's Membresías</span>

Community Circle
Gratuito

Válido hasta 25 de marzo de 2027

For artists who want to stay connected to the SURGE community.


Includes:

  • Participation in SURGE Artist Circles
  • Invitations to public SURGE events and exhibitions
  • SURGE updates and communications
Miembro de Artista
$50

Válido hasta 25 de marzo de 2027

Para artistas visuales que viven en Greater Waterbury y buscan conexión, visibilidad y apoyo estructurado.

Incluye:

  • Acceso a la programación de artistas liderada por SURGE, incluyendo talleres, exposiciones, oportunidades de mentoría y oportunidades para vendedores
  • Participación en encuentros, círculos y eventos de artistas de SURGE
Artista Participante
$120

Válido hasta 25 de marzo de 2027

Para artistas que desean tener una voz activa en la formación de la programación de SURGE.


Incluye todo lo de Miembro de Artista, más:

  • Participación en votaciones sobre prioridades, temas e iniciativas de programación de SURGE
  • Invitaciones a sesiones de escucha y conversaciones de planificación
  • Consideración prioritaria para oportunidades seleccionadas curadas, cuando corresponda
Aliado de Artista
$100

Válido hasta 25 de marzo de 2027

Para seguidores que desean apoyar materialmente a los artistas sin ocupar espacio de artistas.


Incluye:

  • Reconocimiento como Aliado de Artista apoyando a la comunidad de artistas de SURGE
  • Listado en el sitio web de SURGE (opcional)
  • Reconocimiento en letreros de Aliado de Artista en eventos y programas de SURGE
  • Edición limitada anual por la fundadora de SURGE, Katiana Jarbath Smith o una bolsa de tela de SURGE (hasta agotar existencias)
  • Registro anticipado para talleres y eventos de SURGE con capacidad limitada
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