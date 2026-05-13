Spring Valley Academy

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Spring Valley Academy

Acerca de este evento

SVA Semental 5k

1461 E Spring Valley Pike

Dayton, OH 45458, USA

Registro Stallion 5k + Camiseta Vintage item
Registro Stallion 5k + Camiseta Vintage
$35

Registro (que incluye un número de competidor cronometrado, camiseta vintage garantizada para las personas que se registren antes del 12/8/2026 y desayuno de panqueques después de la carrera)

Registro Stallion 5k + Camiseta de Rendimiento (Brillante) item
Registro Stallion 5k + Camiseta de Rendimiento (Brillante)
$45

Registro (que incluye un número de competidor cronometrado, camiseta de rendimiento garantizada para las personas que se registren antes del 12/8/2026 y desayuno de panqueques después de la carrera)

Camiseta Vintage Stallion 5k (SOLO)
$15

Asegúrate de ir al sitio web de la carrera y completar la solicitud de la camiseta, que recopilará tu talla. Marca EFECTIVO en el menú desplegable de pago y ven aquí para pagar sin ningún cargo.

Camiseta de Rendimiento Stallion 5k (SOLO)
$25

Asegúrate de ir al sitio web de la carrera y completar la solicitud de la camiseta, que recopilará tu talla. Marca EFECTIVO en el menú desplegable de pago y ven aquí para pagar sin ningún cargo.

Desayuno de Panqueques (SOLO) item
Desayuno de Panqueques (SOLO)
$5

Marca pagar en efectivo en el sitio web de la carrera.

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