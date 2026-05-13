SVA Semental 5k

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Registro (que incluye un número de competidor cronometrado, camiseta vintage garantizada para las personas que se registren antes del 12/8/2026 y desayuno de panqueques después de la carrera)
Registro (que incluye un número de competidor cronometrado, camiseta de rendimiento garantizada para las personas que se registren antes del 12/8/2026 y desayuno de panqueques después de la carrera)
Asegúrate de ir al sitio web de la carrera y completar la solicitud de la camiseta, que recopilará tu talla. Marca EFECTIVO en el menú desplegable de pago y ven aquí para pagar sin ningún cargo.
Asegúrate de ir al sitio web de la carrera y completar la solicitud de la camiseta, que recopilará tu talla. Marca EFECTIVO en el menú desplegable de pago y ven aquí para pagar sin ningún cargo.
Marca pagar en efectivo en el sitio web de la carrera.
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