SWG Recaudación de Fondos Otoñal.

Si tienes ingresos limitados y/o eres estudiante, elige esta opción.
Esto te otorga entrada al evento, un asiento en una mesa y cena. Las bebidas estarán disponibles con una donación sugerida.
Si no puedes asistir al evento en persona, pero deseas apoyar nuestra recaudación de fondos (y, a su vez, nuestro fondo de apoyo directo), elige esta opción.
Admisión para 2 personas al evento, asientos en primera fila más cerca del escenario con vista despejada y una cesta de regalo para dos.
Para aquellos que desean dar el regalo definitivo al SWG para sostener nuestros esfuerzos de apoyo a las personas que necesitan vivienda, gastos de subsistencia y más. Su nombre se incluirá como Patrocinador del evento, a menos que prefiera permanecer en el anonimato.
