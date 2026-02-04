Michal's Hope Inc

Organizado por

Michal's Hope Inc

Acerca de este evento

Swinging For Health: Tee Up for Health Golf Fundraiser

1010 Greenwood Blvd

Lake Mary, FL 32746, USA

Admisión general
$80

 Su entrada incluye juego de golf, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.

Adulto no golfista
$40

 Su entrada incluye deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento. Sin tiempo de juego


Niño
$30

 Su entrada incluye deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.

Puede incluir o excluir tiempo de juego

Equipo
$480
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

 Su entrada incluye juego para hasta 6 personas, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.


Patrocinar una Bahía
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

 Su entrada incluye hasta seis jugadores, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento. Su logotipo o nombre se incluirá en las Bahías, Tablones de líderes, folletos y medios.


Patrocina una Bahía
$250

 Tu entrada incluye deliciosa comida, refrescantes bebidas y emocionantes rifas durante todo el evento.

Nombre y logotipo aparecerán en la Bahía.

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