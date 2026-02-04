Swinging For Health: Tee Up for Health Golf Fundraiser

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Acerca de este evento
Su entrada incluye juego de golf, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.
Su entrada incluye deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento. Sin tiempo de juego
Su entrada incluye deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.
Puede incluir o excluir tiempo de juego
Su entrada incluye juego para hasta 6 personas, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento.
Su entrada incluye hasta seis jugadores, deliciosa comida, bebidas refrescantes y emocionantes rifas durante todo el evento. Su logotipo o nombre se incluirá en las Bahías, Tablones de líderes, folletos y medios.
Tu entrada incluye deliciosa comida, refrescantes bebidas y emocionantes rifas durante todo el evento.
Nombre y logotipo aparecerán en la Bahía.
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