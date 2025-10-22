<p>Mesa y Tabernáculo 2025</p>

Nuestro banquete (viernes 5 de diciembre - 850 Studer Ave.) comenzará con la comunión y luego continuará con la cena. Durante nuestra cena, escucharás la visión y disfrutarás del arte de contar historias.
Conferencia Profética
$30
Nuestra conferencia (sábado 6 de diciembre - 8050 Studer Ave.) comenzará con la Casa de Oración. La sesión de la tarde implicará enseñanza, y la sesión de la noche implicará predicación, profecía e impartición.
Admisión Completa (Fiesta y Conferencia)
$50
Nuestra conferencia (sábado 6 de diciembre - 4099 Karl Rd.) comenzará con la Casa de Oración. La sesión de la tarde implicará enseñanza, y la sesión de la noche implicará predicación, profecía e impartición.
Cuidado de niños
$10
El cuidado de niños está disponible para la conferencia y requiere registro previo a la conferencia. Los cupos de cuidado de niños son limitados y se asignan por orden de llegada.
Añadir una donación para Sons of Prophets
$
