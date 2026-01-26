chargers pto
chargers pto

<p>Subasta Silenciosa del Show de Talento</p>

15720 Hillcrest Rd, Dallas, TX 75248

Clase de Autodefensa en Grupo item
$60

Puja inicial

Válido para una clase de autodefensa de 1 1⁄2 horas para hasta 5 personas en North Dallas Martial Arts.

Valor en tienda $200

1 Mes de Clases Ilimitadas de Tae Kwon Do item
$45

Puja inicial

Válido para un mes de clases ilimitadas de Tae Kwon Do en North Dallas Martial Arts. Valor en tienda $105

Asistente de la Directora item
$15

Puja inicial

Gana un día siendo el Asistente de la Directora. Ayudarás a la Directora Haddox con sus tareas en la escuela

Asistente del Oficial de Seguridad item
$15

Puja inicial

Serás Asistente del Oficial de Seguridad por un día, encargado de cuidar a todas las personas en el Campus de PTAA North Dallas

Conjunto de joyas de Kendra Scott item
$45

Puja inicial

Conjunto de joyas de Kendra Scott: Pulsera y collar. Precio de venta $135

Vampire Facial item
$100

Puja inicial

A luxury SPA Treatment Facial (Value $600) Rediscover Youth and Beauty Through Cellular Rejuvenation

regen-men.com

Botox Rejuvenation item
$50

Puja inicial

20 units Botox Treatment (Value $260.00)

regen-men.com

Acoustic Wave Treatment item
$75

Puja inicial

Acoustic Wave Treatment (Value $400)

regen-men.com

$25 Gift Card item
$5

Puja inicial

Gift Card 1: $25 dollar Value

https://okaericafe.square.site/

$25 Gift Card item
$5

Puja inicial

Gift Card 2: $25 dollar Value

https://okaericafe.square.site/

$25 Gift Card item
$5

Puja inicial

Gift Card 3: $25 dollar Value

https://okaericafe.square.site/

