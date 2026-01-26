<p>Subasta Silenciosa del Show de Talento</p>

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.
15720 Hillcrest Rd, Dallas, TX 75248
Puja inicial
Válido para una clase de autodefensa de 1 1⁄2 horas para hasta 5 personas en North Dallas Martial Arts.
Valor en tienda $200
Puja inicial
Válido para un mes de clases ilimitadas de Tae Kwon Do en North Dallas Martial Arts. Valor en tienda $105
Puja inicial
Gana un día siendo el Asistente de la Directora. Ayudarás a la Directora Haddox con sus tareas en la escuela
Puja inicial
Serás Asistente del Oficial de Seguridad por un día, encargado de cuidar a todas las personas en el Campus de PTAA North Dallas
Puja inicial
Conjunto de joyas de Kendra Scott: Pulsera y collar. Precio de venta $135
Puja inicial
A luxury SPA Treatment Facial (Value $600) Rediscover Youth and Beauty Through Cellular Rejuvenation
regen-men.com
Puja inicial
20 units Botox Treatment (Value $260.00)
regen-men.com
Puja inicial
Acoustic Wave Treatment (Value $400)
regen-men.com
