Taller de Arreglos Florales para el Día de las Madres

21456 Hwy 175

Middletown, CA 95461, USA

Reserva tu lugar para el Taller de Arreglos Florales
Gratuito
Acompáñanos en este taller especial guiado por Lourdes y Gloria, y aprende a crear un hermoso arreglo floral con flores frescas de temporada. Todos los materiales están incluidos. Si deseas llevarte tu arreglo a casa, hay una cuota de materiales de $10.
$10 para Llevar el Arreglo Floral a Casa
$10
Este es un taller gratuito donde aprenderás a crear un hermoso arreglo floral y disfrutarás de una experiencia creativa en comunidad. ¡Todas y todos son bienvenidos! Si deseas llevarte tu arreglo a casa, hay una cuota de materiales de $10. Al hacerlo, estás apoyando nuestros programas… ¡y te lo agradecemos de corazón!
