Taller de Arreglos Florales para el Día de las Madres

Reserva tu lugar para el Taller de Arreglos Florales
Gratuito
Acompáñanos en este taller especial guiado por Lourdes y Gloria, y aprende a crear un hermoso arreglo floral con flores frescas de temporada.
Todos los materiales están incluidos. Si deseas llevarte tu arreglo a casa, hay una cuota de materiales de $10.
$10 para Llevar el Arreglo Floral a Casa
$10
Este es un taller gratuito donde aprenderás a crear un hermoso arreglo floral y disfrutarás de una experiencia creativa en comunidad. ¡Todas y todos son bienvenidos! Si deseas llevarte tu arreglo a casa, hay una cuota de materiales de $10. Al hacerlo, estás apoyando nuestros programas… ¡y te lo agradecemos de corazón!
