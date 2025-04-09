Taller de Arreglos Florales para el Día de las Madres

Este es un taller gratuito donde aprenderás a crear un hermoso arreglo floral y disfrutarás de una experiencia creativa en comunidad. ¡Todas y todos son bienvenidos! Si deseas llevarte tu arreglo a casa, hay una cuota de materiales de $10. Al hacerlo, estás apoyando nuestros programas… ¡y te lo agradecemos de corazón!

