Taller Intensivo: Compresión y Manejo de Crisis en el Autismo con Lola Hernández

Acceso completo al taller presencial. Aprende herramientas prácticas y respetuosas para comprender, prevenir y acompañar crisis en el autismo. Ideal para familias, cuidadores y profesionales.
Acceso completo al taller presencial. Aprende herramientas prácticas y respetuosas para comprender, prevenir y acompañar crisis en el autismo. Ideal para familias, cuidadores y profesionales.
Professional Ticket | Ticket Profesional
$79.99
Para docentes, terapeutas, proveedores de cuidado infantil y profesionales. Aprende herramientas prácticas basadas en neurodiversidad para aplicar de inmediato en tu trabajo. Una oportunidad accesible de desarrollo profesional con impacto real.
Para docentes, terapeutas, proveedores de cuidado infantil y profesionales. Aprende herramientas prácticas basadas en neurodiversidad para aplicar de inmediato en tu trabajo. Una oportunidad accesible de desarrollo profesional con impacto real.
FAMILY
$129
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Ahorra al asistir en pareja. Ideal para padres, cuidadores o familiares que desean aprender juntos y aplicar estrategias en casa.
Ahorra al asistir en pareja. Ideal para padres, cuidadores o familiares que desean aprender juntos y aplicar estrategias en casa.
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