Taller Intensivo: Compresión y Manejo de Crisis en el Autismo con Lola Hernández

Para docentes, terapeutas, proveedores de cuidado infantil y profesionales. Aprende herramientas prácticas basadas en neurodiversidad para aplicar de inmediato en tu trabajo. Una oportunidad accesible de desarrollo profesional con impacto real.

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