Chicano Organizing and Research in Education

Chicano Organizing and Research in Education

<b>Ordena Tamales Dulces o Salados para Recoger el 8/12</b>

Vassar College

The Aula at Ely Hall, 4 Pratt Loop, Poughkeepsie, NY 12604, USA

Tamales de Carne (Frío) item
Tamales de Carne (Frío)
$10

2 Tamales sabrosos de cerdo y res en salsa de guajillo rojo. No picante.

EMPAQUETADO EN FRÍO, listo para congelar o calentar según se desee.

Tamales de Carne (Caliente) item
Tamales de Carne (Caliente)
$10

2 Tamales sabrosos de cerdo y res en salsa de guajillo rojo. No picante.

RECOGIDA EN CALIENTE, listo para comer.

Tamales de Dulce (Frío) item
Tamales de Dulce (Frío)
$10

3 Tamales dulces, masa endulzada con notas de canela, espolvoreada con pasas y semillas de anís. EMPAQUETADO EN FRÍO, listo para congelar o calentar según se desee.

Tamales de Dulce (Caliente) item
Tamales de Dulce (Caliente)
$10

3 Tamales dulces, masa endulzada con notas de canela, espolvoreada con pasas y semillas de anís. RECOGIDA EN CALIENTE, listo para comer.

Donated Tamales item
Donated Tamales
$10

