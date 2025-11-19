<b>Ordena Tamales Dulces o Salados para Recoger el 8/12</b>

Organizado por
Acerca de este evento
$
The Aula at Ely Hall, 4 Pratt Loop, Poughkeepsie, NY 12604, USA
2 Tamales sabrosos de cerdo y res en salsa de guajillo rojo. No picante.
EMPAQUETADO EN FRÍO, listo para congelar o calentar según se desee.
2 Tamales sabrosos de cerdo y res en salsa de guajillo rojo. No picante.
RECOGIDA EN CALIENTE, listo para comer.
3 Tamales dulces, masa endulzada con notas de canela, espolvoreada con pasas y semillas de anís. EMPAQUETADO EN FRÍO, listo para congelar o calentar según se desee.
3 Tamales dulces, masa endulzada con notas de canela, espolvoreada con pasas y semillas de anís. RECOGIDA EN CALIENTE, listo para comer.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!