"T&T Retiro de Planificación Estratégica"

Organizado por
Acerca de este evento
Su depósito de $75, no reembolsable, acaba de asegurar su asistencia.
Ahora tiene un saldo de $75 que debe regresar aquí para pagar en su totalidad. El saldo es debido y pagadero en o antes del 11 de noviembre de 2025.
¡Eso es todo! ¡Ya estás listo para unirte a la diversión. Mantén un ojo en tus mensajes de texto y correos electrónicos para obtener más información.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!