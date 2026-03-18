Connected Communities Inc

Organizado por

Connected Communities Inc

Acerca de este evento

Sabor del Festival de Camiones de Comida de la Comunidad

1460 University Dr

Winchester, VA 22601, USA

Family Ticket (up to 2 adults + 3 kids)
$20

Your ticket includes entry to the event. Food is not included. All ticket purchases are tax-deductible donations supporting Connected Communities Inc.

VIP Ticket
$50

The VIP ticket includes:

  • entry to the event
  • samplers from food trucks
  • VIP tent/seating area
  • swag bag

All ticket purchases are tax-deductible donations supporting Connected Communities Inc.

General Admission - Adults
$15

Your ticket includes entry to the event. Food is not included. All ticket purchases are tax-deductible donations supporting Connected Communities Inc.

Admisión general - Niños (menores de 18 años)
$5

Tu boleto incluye la entrada al evento. La comida no está incluida. Todas las compras de boletos son donaciones deducibles de impuestos que apoyan a Connected Communities Inc.

Vendor Ticket
$100

Food trucks, crafters, businesses + more. We'd love to have you join our event. Your "ticket" is a tax-deductible donation supporting Connected Communities Inc. Please contact [email protected] with any questions.

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