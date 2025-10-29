<span>Sabor de Volusia (Winter Wonderland)</span>

Organizado por
Acerca de este evento
Para todos los proveedores de alimentos, asegúrese de mostrar todos los documentos requeridos para servir alimentos.
La mayoría de los proveedores son bienvenidos (joyas, postres, alimentos, ropa, etc.) Quieren informar a la comunidad (organizaciones sin fines de lucro, seguros, bancos, etc.) También puedes ser un proveedor.
For all food vendors, be sure to display all required documents to serve food. Can Set up at event between 9:00am to 10:30am. To maximize sampling for attendees, we require vendors to offer a minimum of two (2) different tasting options (smaller portions). Each option must be priced between $5.00 and $8.00. 10ft by 10ft spacing. Must provide your own tents and tables!
Most Vendors Welcome (Jewelry, desserts, clothing, etc.) Want to inform the community (Nonprofits, Insurance, Banks, etc.) You can also be a vendor. Can Set up at event between 9:00am to 10:30am. 10ft by 10ft spacing. Must provide your own tents and tables!
