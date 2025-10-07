Organizado por

Tampa Bay Association Of Black Journalists

TBABJ Subasta Silenciosa

Experiencia de Mezcla y Resplandor Privado
$200

Puja inicial

Experiencia de Mezcla y Resplandor Privado para Seis en My Shade & Texture - Una experiencia de belleza personalizable y práctica donde tú y tus invitados crearán productos de cuidado corporal exclusivos en nuestro exclusivo Blend & Glow Bar. ¡Incluye todos los materiales, orientación y una vista previa de la cesta de lo que puedes esperar!

Sesión Profesional de Fotografía
$150

Puja inicial

¡Hazte ver bajo tu mejor luz con una Sesión Profesional de Fotografía con Jason Richards Photography!

Disfruta de una sesión de 45 minutos en ubicación para retratos en Tampa. Además, ¡tendrás la opción de seleccionar diez fotografías que serán editadas de la sesión!

Experiencia de Cata de Vinos PRP #1
$250

Puja inicial

Disfruta de una noche inolvidable de sabor global con esta Experiencia Internacional de Vinos PRP. Disfruta de una cata privada y guiada en casa para hasta 12 invitados, con una selección exclusiva de vinos de bodegas familiares de todo el mundo. Dirigida por un consultor de vinos conocedor, esta experiencia ofrece educación, entretenimiento y vertidos excepcionales, perfectos para celebraciones, citas o reunión de amigos en un viaje de cata elevado.

Experiencia de Cata de Vinos PRP #2
$250

Puja inicial

Disfruta de una noche inolvidable de sabor global con esta Experiencia Internacional de Vinos PRP. Disfruta de una cata privada y guiada en casa para hasta 12 invitados, con una selección exclusiva de vinos de bodegas familiares de todo el mundo. Dirigida por un consultor de vinos conocedor, esta experiencia ofrece educación, entretenimiento y vertidos excepcionales, perfectos para celebraciones, citas o reunión de amigos en un viaje de cata elevado.

Obras Originales del Artista Jean Rinvil
$500

Puja inicial

Lleva a casa una poderosa obra de arte contemporánea con una obra original del aclamado artista Jean RINVIL. Conocido por su vibrante uso del color, pinceladas expresivas y narrativa emocional rica, la obra de RINVIL captura la cultura, el movimiento y el espíritu en cada trazo. Esta pieza única ofrece la oportunidad de poseer arte fino coleccionable de una voz emergente cuyo trabajo sigue inspirando y resonando.

Tampa Bay Buc's Paraphenlia
$100

Puja inicial

Score big with this collector’s Tampa Bay Buccaneers football signed by Hall of Famer Ronde Barber. A true icon of the game, Barber is celebrated for his legendary career, unmatched defensive skill, and lasting legacy with the Bucs. This authenticated piece of sports history is ideal for any football fan, memorabilia collector, or Tampa Bay loyalist looking to add a prized item to their collection.

Art Noire Gallery - Annual Membership
$50

Puja inicial

Unlock a year of creativity and culture with a Membership to Art Noire Gallery Tampa. Enjoy exclusive member benefits including private previews, VIP access to exhibitions and events, discounted workshops, and invitations to members-only gatherings celebrating art, community, and expression. Perfect for art lovers, collectors, and supporters of Tampa’s creative scene, this membership offers a year-long immersion into the world of Art Noire. www.artnoiregallery.com

Visit Tampa Bay Swag Basket #1
$50

Puja inicial

Show your Tampa Bay pride with this curated Visit Tampa Bay Swag Basket, packed with local treasures, branded merchandise, and must-have items celebrating the culture, flavor, and vibrancy of the city. From stylish apparel to unique keepsakes, this basket is designed to share the spirit of Tampa Bay—whether you’re a longtime local or new to the area. A perfect gift or personal treat!

Tampa Bay Swag Basket #2
$50

Puja inicial

Show your Tampa Bay pride with this curated Visit Tampa Bay Swag Basket, packed with local treasures, branded merchandise, and must-have items celebrating the culture, flavor, and vibrancy of the city. From stylish apparel to unique keepsakes, this basket is designed to share the spirit of Tampa Bay—whether you’re a longtime local or new to the area. A perfect gift or personal treat!

Visit Tampa Bay Swag Basket #3
$50

Puja inicial

Show your Tampa Bay pride with this curated Visit Tampa Bay Swag Basket, packed with local treasures, branded merchandise, and must-have items celebrating the culture, flavor, and vibrancy of the city. From stylish apparel to unique keepsakes, this basket is designed to share the spirit of Tampa Bay—whether you’re a longtime local or new to the area. A perfect gift or personal treat!

Visita a la Canasta de Regalos de Tampa Bay #4
$50

Puja inicial

Muestra tu orgullo por Tampa Bay con esta Canasta de Regalos de Tampa Bay cuidadosamente seleccionada, repleta de tesoros locales, mercancía de marca y artículos imprescindibles que celebran la cultura, el sabor y la vitalidad de la ciudad. Desde ropa elegante hasta recuerdos únicos, esta canasta está diseñada para compartir el espíritu de Tampa Bay, ya seas un residente de toda la vida o nuevo en la zona. ¡Un regalo perfecto o un capricho personal!

Visita a la Canasta de Regalos de Tampa Bay #5
$50

Puja inicial

Muestra tu orgullo por Tampa Bay con esta Canasta de Regalos de Tampa Bay cuidadosamente seleccionada, repleta de tesoros locales, mercancía de marca y artículos imprescindibles que celebran la cultura, el sabor y la vitalidad de la ciudad. Desde ropa elegante hasta recuerdos únicos, esta canasta está diseñada para compartir el espíritu de Tampa Bay, ya seas un residente de toda la vida o nuevo en la zona. ¡Un regalo perfecto o un capricho personal!

Visita a la Canasta de Regalos de Tampa Bay #6
$50

Puja inicial

Muestra tu orgullo por Tampa Bay con esta Canasta de Regalos de Tampa Bay cuidadosamente seleccionada, repleta de tesoros locales, mercancía de marca y artículos imprescindibles que celebran la cultura, el sabor y la vitalidad de la ciudad. Desde ropa elegante hasta recuerdos únicos, esta canasta está diseñada para compartir el espíritu de Tampa Bay, ya seas un residente de toda la vida o nuevo en la zona. ¡Un regalo perfecto o un capricho personal!

1- Month Unlimited Zoom Fitness
$50

Puja inicial

Energize your wellness journey with one month of unlimited virtual classes from YIP Fitness, a California-based fitness community known for its dynamic, upbeat, and accessible workouts. Enjoy unlimited access to live Zoom sessions led by certified instructors who bring motivation, fun, and sweat-worthy energy straight to your home. From strength training and cardio to mobility and stretch sessions, YIP Fitness offers something for every level. Perfect for anyone looking to kickstart their fitness routine, stay consistent, or explore new ways to move—all from the comfort of your own space.

http://yipfitness.com/

