TBABJ Subasta Silenciosa

Muestra tu orgullo por Tampa Bay con esta Canasta de Regalos de Tampa Bay cuidadosamente seleccionada, repleta de tesoros locales, mercancía de marca y artículos imprescindibles que celebran la cultura, el sabor y la vitalidad de la ciudad. Desde ropa elegante hasta recuerdos únicos, esta canasta está diseñada para compartir el espíritu de Tampa Bay, ya seas un residente de toda la vida o nuevo en la zona. ¡Un regalo perfecto o un capricho personal!