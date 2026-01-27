Trinity Blacklands Urban Forestry Council

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Trinity Blacklands Urban Forestry Council

Acerca de este evento

Paquetes de Patrocinio TBUFC

Paquete de Bronce item
Paquete de Bronce
$250

Consejo de Bosques Urbanos Trinity Blacklands - Plan de Patrocinio de Bronce - $ 250

Patrocinio de Bronce - $ 250

  • Membresía de un año en TBUFC
  • Listado en el sitio web
  • Promoción de la empresa en el evento

Ahora está disponible la opción de pagar su patrocinio de bronce. 

Paquete de Plata item
Paquete de Plata
$500

Consejo de Bosques Urbanos Trinity Blacklands - Plan de Patrocinio de Plata - $ 500

  • Membresía de un año en TBUFC
  • Listado mejorado en el sitio web, promoción de la empresa en el evento

Ahora está disponible la opción de pagar su patrocinio de Plata.

Paquete de Oro item
Paquete de Oro
$2,000

Consejo de Bosques Urbanos Trinity Blacklands - Plan de Patrocinio de Oro - $ 2,000

  • Membresía de un año en TBUFC
  • Ubicación premium en el sitio web
  • una promoción en vivo de 3 minutos durante el evento.

Ahora está disponible la opción de pagar su patrocinio de Oro.

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