Cumpleaños del Maestro / Gracias por los Gramáticos

Acerca de este evento
Su compra incluye lo siguiente:
1. una bebida (a elegir entre Alani, Bloom, Celsius, café o té en lata)
2. una barras de chocolate tamaño regular (Skittles, Hershey’s, Starburst, M&M’s, Snickers o Twix)
3. una bolsas de regalo con 2 útiles escolares (bolígrafo de gel Papermate InkJoy y notas Post-it de 3x3 pulgadas)
*** Este cupón puede ser adquirido para cualquier miembro del personal de la Escuela Primaria Rosamond-Sherley.
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