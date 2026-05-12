Cumpleaños del Maestro / Gracias por los Gramáticos

Su compra incluye lo siguiente:

1. una bebida (a elegir entre Alani, Bloom, Celsius, café o té en lata)

2. una barras de chocolate tamaño regular (Skittles, Hershey’s, Starburst, M&M’s, Snickers o Twix)

3. una bolsas de regalo con 2 útiles escolares (bolígrafo de gel Papermate InkJoy y notas Post-it de 3x3 pulgadas)

*** Este cupón puede ser adquirido para cualquier miembro del personal de la Escuela Primaria Rosamond-Sherley.