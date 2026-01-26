TEE IT UP @ TOP GOLF LAS VEGAS Translation: TEE IT UP @ TOP GOLF LAS VEGAS

Únete a Kitestring Technology Services, MicroTouch y Bellanova para una divertida noche exclusiva para minoristas en Topgolf Las Vegas el lunes 2 de Febrero de 5 a 7 pm, justo enfrente del Centro de Convenciones MGM. Nos haremos cargo del Nivel 1, Bays 126-130 para una noche de juegos de Topgolf, buena comida, bebidas y networking relajado con líderes de tecnología minorista de supermercados. La asistencia está limitada a 40 minoristas, se requiere RSVP y las pulseras deben ser recogidas en el stand. Cuando llegues, solo dile al anfitrión la palabra clave Kitestring y estarás dentro.