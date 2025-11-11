Tethered Residents Theater

Tethered Residents Theater

Acerca de esta rifa

Concurso de Fiesta de Lanzamiento de Residentes Tethered

Sesión de sanación energética y sesión de acupuntura en la oreja
$5

Tayna Gonzalez


Valor estimado: $150


Corte de pelo con Justin Roy Bender
$5

Valor estimado: $150

Corte de pelo y régimen en casa por Sam Brocato Beauty
$5

Corte de pelo + Kit personalizado de cuidado del cabello en casa de la línea Sam, Together Beauty.


Valor estimado: $400


Este certificado de donación es aplicable solo para clientes por primera vez que nunca hayan visitado el Salón Sam Brocato.

Kate Besong/Mims Physical Therapy - Sesión de Pilates
$5

Una sesión privada


Valor estimado: $170

Kate Besong/Mims Physical Therapy - Entrenamiento de fuerza
$5

Una sesión privada


Valor estimado: $170

Kate Besong/Mims Physical Therapy - Injury Prevention
$5

One Private Session


Estimated Value: $100

Kate Besong/Mims Physical Therapy - Injury Prevention
$5

One Private Session


Estimated Value: $100

East River Pilates - 8 Class Membership
$5
Somatic Session with Daniel Santiago
$5

A guided somatic work that invites you to feel, express, and realign with the truth living in your body.

1 hr Yoga Session with Chauncie Parchment
$5
Framed Photo Print by Nivia Hernandez
$5

Claridad, 2021, Photographic print, 8 1/2 X 11 inches, shot in Guatemala

