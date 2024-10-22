Texas Federación de Miembros de la Fundación del Pueblo.

Los constructores de la federación son la columna vertebral de TXFPF. No somos espectadores esperando a que alguien más arregle nuestras comunidades. Somos organizadores, vecinos y defensores que se presentan, hablan y construyen el poder político que el sureste de Houston se merece. Llamamos a las puertas, registramos votantes, responsabilizamos a los funcionarios electos y creamos la infraestructura para un cambio duradero. Los constructores de la federación entienden que la verdadera transformación no proviene de la caridad o buenas intenciones, proviene de personas organizadas que se niegan a ser ignoradas. Cuando te conviertes en un constructor de la federación, te unes a un movimiento de personas que creen que nuestras comunidades tienen todo lo que necesitamos para ganar. Solo necesitamos organizarlo.