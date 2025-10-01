Arts In The Burg

Textured Acrylics: Flower Power con Teresa Baugh

Arts In The Burg

207 S Cedar Ave, South Pittsburg, TN 37380, USA

lienzo 6x6
$32

¡Este boleto incluye un lienzo y todos los materiales necesarios para comenzar tu nuevo proyecto!

¿No Puedes Pagar el Precio Completo?
$20

Si realmente no puedes pagar el precio completo y necesitas un poco de ayuda, por favor no dejes que el costo sea una razón para que no te inscribas. Usa esta opción para obtener una tarifa reducida.

¿Quieres Ayudar Pagando un Poco Más?
$48

Si quieres pagar un poco más y ayudar a estudiantes que de otra manera no podrían permitirse venir, ¡te lo agradecemos!

Añadir una donación para Arts In The Burg

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!