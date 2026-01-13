Niveles de Patrocinio

Impacto: Ayuda a financiar atención veterinaria de emergencia e intensiva para varios perros en crisis.

Incluye reconocimiento:

• Reconocimiento como Patrocinador Titular

• Logotipo prominente en camisetas de la carrera

• Logotipo/nombre en toda la mercadotecnia digital y promociones

• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos

• Reconocimiento destacado como patrocinador en redes sociales y páginas del evento

• Agradecimiento especial en anuncios previos a la carrera

• Espacio premium en el evento

• Logotipo/nombre en bolsas para regalos

• Entradas gratuitas ilimitadas a la carrera