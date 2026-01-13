Niveles de Patrocinio

Texas Great Pyrenees Rescue

Texas Great Pyrenees Rescue

McAllister Park - Pavilion #2

13298 Buckhorn Rd, San Antonio, TX 78247, USA

El Ángel Guardián
$5,000

Impacto: Ayuda a financiar atención veterinaria de emergencia e intensiva para varios perros en crisis.

Incluye reconocimiento:

• Reconocimiento como Patrocinador Titular

• Logotipo prominente en camisetas de la carrera

• Logotipo/nombre en toda la mercadotecnia digital y promociones

• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos

• Reconocimiento destacado como patrocinador en redes sociales y páginas del evento

• Agradecimiento especial en anuncios previos a la carrera

• Espacio premium en el evento

• Logotipo/nombre en bolsas para regalos

Entradas gratuitas ilimitadas a la carrera

El Mejor Amigo del Hombre
$2,500

Impacto: Apoya cirugías, tratamiento contra el gusano del corazón y cuidados de recuperación.

Incluye reconocimiento:

• Logotipo prominente en camisetas de la carrera

• Espacio de stand premium en el área post-carrera

• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos

• Reconocimiento como patrocinador en redes sociales y anuncios

12 entradas gratuitas a la carrera

Perro Grande
$1,000

Impacto: Cubre admisión, servicios veterinarios y cuidados básicos para varios perros rescatados.

Incluye reconocimiento:

Logotipo en camisetas de la carrera

Espacio de stand en el área post-carrera

Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos

Reconocimiento en redes sociales

6 entradas gratuitas a la carrera

Compañero del Corazón
$500

Compañero del Corazón | Impacto: Proporciona alimentos, medicamentos y apoyo de crianza.

Incluye reconocimiento:

Logotipo en camisetas de la carrera

Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos

2 entradas gratuitas a la carrera

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!