Niveles de Patrocinio

13298 Buckhorn Rd, San Antonio, TX 78247, USA
Impacto: Ayuda a financiar atención veterinaria de emergencia e intensiva para varios perros en crisis.
Incluye reconocimiento:
• Reconocimiento como Patrocinador Titular
• Logotipo prominente en camisetas de la carrera
• Logotipo/nombre en toda la mercadotecnia digital y promociones
• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos
• Reconocimiento destacado como patrocinador en redes sociales y páginas del evento
• Agradecimiento especial en anuncios previos a la carrera
• Espacio premium en el evento
• Logotipo/nombre en bolsas para regalos
• Entradas gratuitas ilimitadas a la carrera
Impacto: Apoya cirugías, tratamiento contra el gusano del corazón y cuidados de recuperación.
Incluye reconocimiento:
• Logotipo prominente en camisetas de la carrera
• Espacio de stand premium en el área post-carrera
• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos
• Reconocimiento como patrocinador en redes sociales y anuncios
• 12 entradas gratuitas a la carrera
Impacto: Cubre admisión, servicios veterinarios y cuidados básicos para varios perros rescatados.
Incluye reconocimiento:
• Logotipo en camisetas de la carrera
• Espacio de stand en el área post-carrera
• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos
• Reconocimiento en redes sociales
• 6 entradas gratuitas a la carrera
Compañero del Corazón | Impacto: Proporciona alimentos, medicamentos y apoyo de crianza.
Incluye reconocimiento:
• Logotipo en camisetas de la carrera
• Oportunidad de insertar material promocional en bolsas de regalos
• 2 entradas gratuitas a la carrera
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!