Arelti

Organizado por

Arelti

Acerca de este evento

"Tour de Año Nuevo en Tailandia"

Thailand (Bangkok

Chiang Mai, Chiang Rai)

Early Bird Deposit (Single Occupancy)
$200
Disponible hasta 15 jul

Los participantes que realicen su primer depósito antes del 15 de julio de 2026 recibirán un descuento de $100. El costo total del tour es de $2,600 para ocupación doble y $3,000 para ocupación individual. Este depósito no es reembolsable.

Early Bird Deposit (Double Occupancy)
$200
Disponible hasta 15 jul

Los participantes que realicen su primer depósito antes del 15 de julio de 2026 recibirán un descuento de $100. El costo total del tour es de $2,600 para ocupación doble y $3,000 para ocupación individual. Este depósito no es reembolsable.

Añadir una donación para Arelti

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!