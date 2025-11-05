The 2026 Rifa de Carne Congelada - presentado por los Caballeros de Colón Santa Familia Abilene.

Organizado por
Acerca de esta rifa
(¡El ganador de esta rifa recibirá un certificado de regalo de $200 de G3 Cattle Company en Tuscola, TX para carne de res congelada de su elección!!)
(¡El ganador de esta rifa recibirá un certificado de regalo de $300 de G3 Cattle Company en Tuscola, TX para carne de res congelada de su elección!!)
(¡El ganador de esta rifa recibirá un certificado de regalo de $500 de G3 Cattle Company en Tuscola, TX para carne de res congelada de su elección!!)
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!