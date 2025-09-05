El 3er "Drive Fore Bella Kind" Torneo de Golf Benéfico.

• Paquete de golf para dos (2) equipos de cuatro (4 jugadores) para jugar el día del evento (incluye carritos de golf y tarifas verdes, parada de refrigerios, almuerzo de premiación, concurso de golf, bebidas, regalos y premios)

• Su nombre y/o logotipo aparecerán y se enlazarán en la página de inicio del sitio web del evento, y se incluirán en toda la publicidad para el evento

• Su nombre aparecerá en cuatro cajas de tee

• Su nombre será anunciado como patrocinador durante el programa

• Reconocimiento en el sitio web y redes sociales de Bella Kind.

• Opción de incluir elementos de marketing en la bolsa de regalos para jugadores

• Pancarta corporativa exhibida en el evento