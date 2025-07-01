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<p>EL PODER DE LOS LOGRADORES: 50 Golden nuggets LIBRO por Princess Moradeun</p>
El Poder del Triunfador por la Princesa Moradeun Ogunlana
$25
El Poder del Triunfador - 50 Pepitas de Oro para Convertirse en un Triunfador Imparable" es un libro exitoso escrito por la Princesa Moradeun Ogunlana, una líder visionaria, conferencista global, empresaria y humanitaria. El libro ofrece orientación sobre cómo lograr el éxito y volverse imparable, tomando como referencia las propias experiencias y conocimientos de la princesa en la promoción del empoderamiento de las mujeres a nivel global.
El Poder del Triunfador - 50 Pepitas de Oro para Convertirse en un Triunfador Imparable" es un libro exitoso escrito por la Princesa Moradeun Ogunlana, una líder visionaria, conferencista global, empresaria y humanitaria. El libro ofrece orientación sobre cómo lograr el éxito y volverse imparable, tomando como referencia las propias experiencias y conocimientos de la princesa en la promoción del empoderamiento de las mujeres a nivel global.
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