El Alquimia de Tu Historia con Laura Esquivel

-Si necesitas más tiempo para pagar el precio completo del boleto, pero quieres reservar tu lugar ahora, puedes pagar el depósito del retiro. El pago completo vence el 2 de enero. Te enviaremos por correo electrónico un código único que deducirá tu depósito del boleto para que puedas hacer tu pago final.

-Por favor, indícanos en el cuestionario de pago qué habitación estás reservando.

-(En el pago, puedes configurar el 11% adicional "ayudar a mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0)

-Los depósitos de retiro no son reembolsables.