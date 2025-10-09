El Alquimia de Tu Historia con Laura Esquivel

Organizado por
Acerca de este evento
-Si necesitas más tiempo para pagar el precio completo del boleto, pero quieres reservar tu lugar ahora, puedes pagar el depósito del retiro. El pago completo vence el 2 de enero. Te enviaremos por correo electrónico un código único que deducirá tu depósito del boleto para que puedas hacer tu pago final.
-Por favor, indícanos en el cuestionario de pago qué habitación estás reservando.
-(En el pago, puedes configurar el 11% adicional "ayudar a mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0)
-Los depósitos de retiro no son reembolsables.
(En el pago, puedes ajustar la tarifa extra "ayudar a mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0. Zeffy es una organización sin fines de lucro y esta es una donación separada que puedes optar por hacerles.)
Trae tu propia tienda de campaña y configúrala en nuestro bosque de campamento frente a la playa. Nuestro bosque de campamento está justo al lado de la piscina donde tenemos baños y duchas. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestro dormitorio tiene 4 camas individuales. El dormitorio es un espacio comunal acogedor. Comparte los baños y duchas con el bosque de campamento. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestro dormitorio tiene 4 camas individuales. El dormitorio es un espacio comunal acogedor. Comparte los baños y duchas con el bosque de campamento. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
(En el pago, puedes ajustar la tarifa extra "ayudar a mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0. Zeffy es una organización sin fines de lucro y esta es una donación separada que puedes optar por hacerles.)
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo discreto. Nuestra habitación de triple ocupación tiene tres camas individuales, una zona de estar, escritorio y un hermoso baño con jardín privado en frente. Por favor, háznos saber si tienes compañeros de habitación preferidos y asegúrate de que compren el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona
(En el pago, puedes ajustar la tarifa extra "ayudar a mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0. Zeffy es una organización sin fines de lucro y esta es una donación separada que puedes optar por hacerles.)
Quédate en una de nuestras hermosas tiendas de Glamping en nuestro bosque de campamento amuebladas con 2 camas individuales y mesitas de noche. El precio es por persona. Nuestras tiendas de Glamping tienen conexiones eléctricas para cargar teléfonos y lámparas de noche. Las tiendas de Glamping son de doble ocupación. Por favor, háznos saber si tienes un compañero de habitación preferido y asegúrate de que compre el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
(Al finalizar la compra, puede ajustar la tarifa adicional "ayuda para mantener Zeffy gratis para la Fundación Spirit Voyage 💜" a $0. Zeffy es una organización sin fines de lucro y esta es una donación separada que puede optar por hacerles.)
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo sutil. Nuestras habitaciones dobles tienen dos camas, una zona de estar, escritorio, cama diurna y hermoso baño con un porche cubierto privado con hermosas vistas al mar y brisas marinas. Por favor, avísenos si tiene un compañero de habitación preferido y asegúrese de que compren el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestras suites frente al mar tienen una cama king. Tienen una cama diurna, zona de estar, mesa y sillas de café, hermoso baño y porche cubierto privado. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es el mismo para la habitación con 1 o 2 personas en la cama King.
Nuestras suites frente al mar tienen una cama king. Tienen una cama diurna, zona de estar, mesa y sillas de café, hermoso baño y porche cubierto privado. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es el mismo para la habitación con 1 o 2 personas en la cama King.
Nuestras suites penthouse tienen una terraza privada en la azotea, una cama king, una cama diurna, zona de estar, mesa y sillas de café, hermoso baño y porche cubierto privado. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es el mismo para la habitación con 1 o 2 personas en la cama King.
Nuestras suites penthouse tienen una terraza privada en la azotea, una cama king, una cama diurna, zona de estar, mesa y sillas de café, hermoso baño y porche cubierto privado. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es el mismo para la habitación con 1 o 2 personas en la cama King.
Deberá reservar su propio alojamiento en Mahahual. Puede tomar un taxi a Mahahual cada día. Podemos sugerirle opciones. Proveeremos todas las comidas durante su tiempo con nosotros. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro y comida. El precio es por persona.
Deberá reservar su propio alojamiento en Mahahual. Puede tomar un taxi a Mahahual cada día. Podemos sugerirle opciones. Proveeremos todas las comidas durante su tiempo con nosotros. Todos los precios están en USD e incluyen su retiro y comida. El precio es por persona.
1 de marzo
Transporte de grupo de solo ida desde el Aeropuerto de Tulum a Mahahual - (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte para respetar este precio)
1 de marzo
Transporte de grupo de solo ida desde el Aeropuerto de Tulum a Mahahual - (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte para respetar este precio)
1 de marzo
Servicio de transporte grupal de ida desde el Aeropuerto de Cancún a Mahai - (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
1 de marzo
Servicio de transporte grupal de ida desde el Aeropuerto de Cancún a Mahai - (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
Vehículo privado de TQL a Mahai (Precio total para 1 a 3 personas) - puedes organizar compartir el costo con otros asistentes.
Vehículo privado de TQL a Mahai (Precio total para 1 a 3 personas) - puedes organizar compartir el costo con otros asistentes.
1 de marzo
Vehículo privado de CUN a Mahai (Para 1 a 3 personas) - puedes organizar compartir el costo con otros asistentes.
1 de marzo
Vehículo privado de CUN a Mahai (Para 1 a 3 personas) - puedes organizar compartir el costo con otros asistentes.
7 de marzo
Billete de ida de Mahai al Aeropuerto de Tulum. (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
7 de marzo
Billete de ida de Mahai al Aeropuerto de Tulum. (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
7 de marzo
Billete de ida de Mahai al Aeropuerto de Cancún. (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
7 de marzo
Billete de ida de Mahai al Aeropuerto de Cancún. (Se requiere un mínimo de 4 personas para reservar el servicio de transporte a este precio)
March 7
One way private car from Mahai to Tulum Airport. (Fits 1 to 3 people) - you can arrange sharing with other attendees to split the price.
March 7
One way private car from Mahai to Tulum Airport. (Fits 1 to 3 people) - you can arrange sharing with other attendees to split the price.
March 7
One way private car from Mahai to Cancun Airport. (Fits 1 to 3 people) - you can arrange sharing with other attendees to split the price.
March 7
One way private car from Mahai to Cancun Airport. (Fits 1 to 3 people) - you can arrange sharing with other attendees to split the price.
