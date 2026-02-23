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Ventas cerradas

Los Alimentos para Beneficio de Nuestros Vecinos

20712 Western Ave

Olympia Fields, IL 60461, USA

Admisión Early Bird - ¡TIEMPO LIMITADO!
$65
Disponible hasta 7 abr

Aprovecha el acceso anticipado con descuento al Beneficio de Comidas para Nuestros Vecinos y únete a nosotros para una noche de comida, música en vivo y comunidad mientras apoyas la misión de Respond Now.

Admisión General
$75

Incluye entrada al Beneficio de Comidas para Nuestros Vecinos, con música en vivo, excelente comida y una noche de conexión comunitaria. Los invitados también pueden participar en la subasta silenciosa y en las canastas de rifas mientras apoyan la misión de Respond Now.

Patrocinio de Defensor de la Comunidad
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Incluye 2 entradas al evento y reconocimiento como patrocinador.

Patrocinador Socio Comunitario
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Incluye 4 entradas al evento y colocación del logo en el sitio web del evento.

Patrocinador Líder Comunitario
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Incluye 6 entradas al evento y colocación mejorada del logo en el sitio web del evento con un enlace clickable.

Patrocinador Campeón de la Comunidad
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Incluye 8 entradas al evento, colocación del logo en la página de inicio, reconocimiento en redes sociales, destaque en el boletín electrónico y reconocimiento en el escenario.

Patrocinador Presentador
$20,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Incluye 10 entradas al evento, reconocimiento exclusivo como Patrocinador Presentador, colocación del logo de primera categoría en los materiales del evento, promoción digital mejorada y una oportunidad de hablar en el evento.

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