Los Alimentos para Beneficio de Nuestros Vecinos

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Acerca de este evento
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Incluye entrada al Beneficio de Comidas para Nuestros Vecinos, con música en vivo, excelente comida y una noche de conexión comunitaria. Los invitados también pueden participar en la subasta silenciosa y en las canastas de rifas mientras apoyan la misión de Respond Now.
Incluye 2 entradas al evento y reconocimiento como patrocinador.
Incluye 4 entradas al evento y colocación del logo en el sitio web del evento.
Incluye 6 entradas al evento y colocación mejorada del logo en el sitio web del evento con un enlace clickable.
Incluye 8 entradas al evento, colocación del logo en la página de inicio, reconocimiento en redes sociales, destaque en el boletín electrónico y reconocimiento en el escenario.
Incluye 10 entradas al evento, reconocimiento exclusivo como Patrocinador Presentador, colocación del logo de primera categoría en los materiales del evento, promoción digital mejorada y una oportunidad de hablar en el evento.
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