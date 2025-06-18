The Bridge to Health Project

Estamos recaudando fondos para proporcionar servicios de salud gratuitos, programas STEM para jóvenes y becas para comunidades desfavorecidas en el condado de Baldwin. ¡Puedes ayudar simplemente pidiendo donuts!

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