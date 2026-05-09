El Almuerzo de los Campeones del Caucus

Incluye la admisión para un invitado al Almuerzo de Donantes Campeones del Caucus, que incluye una tarde de discusión estratégica, compromiso comunitario y actualizaciones sobre los esfuerzos de comunicación, defensa y participación electoral en evolución del Caucus antes del ciclo electoral intermedio de 2026. Su contribución de liderazgo apoya directamente la educación electoral durante todo el año, la construcción de coaliciones y la infraestructura de medios y divulgación necesaria para mantener informadas, comprometidas y empoderadas a las comunidades LGBTQ+.