Arlington Color Run

The Color Shop

Póster de coleccionistas de ACR # 2 item
$12

El póster de coleccionistas oficial del 2º Color Run anual.


Dimensiones: 11" x 17"

Póster de coleccionistas de ACR # 1 item
$12

El póster de coleccionistas oficial del 1er Color Run anual.


Dimensiones: 11" x 17"

Taza de cambio de color ACR item
Taza de cambio de color ACR
$20

¡El precio mostrado incluye impuestos y envío!


Características del producto
- Colores vibrantes con diseños brillantes y nítidos
- Apto para microondas para calentar fácilmente
- Acabado brillante con decoración a todo color
- Sensible al calor para una revelación mágica
- Material cerámico, capacidad de 11 oz, libre de plomo y BPA

Instrucciones de cuidado
- Lavar a mano solamente

Taza de cambio de color WRI item
Taza de cambio de color WRI
$20

¡El precio mostrado incluye impuestos y envío!


Características del producto
- Colores vibrantes con diseños brillantes y nítidos
- Apto para microondas para calentar fácilmente
- Acabado brillante con decoración a todo color
- Sensible al calor para una revelación mágica
- Material cerámico, capacidad de 11 oz, libre de plomo y BPA

Instrucciones de cuidado
- Lavar a mano solamente

Taza de día de evento personalizada item
Taza de día de evento personalizada
$20

¡El precio mostrado incluye impuestos y envío!


Características del producto
- Apto para microondas para calentar convenientemente
- Apto para lavavajillas para una limpieza fácil
- Fabricada en cerámica blanca duradera
- Tamaño perfecto de 11 oz (0.33 l) para tus bebidas favoritas
- Esquinas redondeadas y diseño cómodo de mango en C

Instrucciones de cuidado
- Limpia en lavavajillas o lava a mano con agua tibia y jabón para platos


Instrucciones de imagen personalizada

- Para saber cómo encontrar tu imagen del día del evento, visita https://www.arlingtoncolorrun.org/shop/pic

Alfombrilla de ratón personalizada para eventos item
Alfombrilla de ratón personalizada para eventos
$15
Posavasos de corcho personalizado para eventos especiales item
Posavasos de corcho personalizado para eventos especiales
$20
Posavasos de cerámica personalizados para eventos especiales item
Posavasos de cerámica personalizados para eventos especiales
$25
Funda flexible transparente para teléfono, personalizada para eventos especiales item
Funda flexible transparente para teléfono, personalizada para eventos especiales
$25
Funda para teléfono resistente a impactos personalizada para eventos item
Funda para teléfono resistente a impactos personalizada para eventos
$35
Bolso de hombro personalizado para eventos especiales item
Bolso de hombro personalizado para eventos especiales
$40
Bolsa pequeña personalizada para accesorios del día del evento item
Bolsa pequeña personalizada para accesorios del día del evento
$25
Bolsa grande personalizada para accesorios del día del evento item
Bolsa grande personalizada para accesorios del día del evento
$25
Lonchera personalizada para eventos item
Lonchera personalizada para eventos
$55
Bolsa de almuerzo personalizada para eventos item
Bolsa de almuerzo personalizada para eventos
$35
Bolsa de fin de semana personalizada para eventos item
Bolsa de fin de semana personalizada para eventos
$55
Manta de microfibra personalizada para eventos de 40 pulgadas item
Manta de microfibra personalizada para eventos de 40 pulgadas
$35
Manta de microfibra personalizada para eventos de 60 pulgadas item
Manta de microfibra personalizada para eventos de 60 pulgadas
$50
Manta de microfibra personalizada para eventos de 80 pulgadas item
Manta de microfibra personalizada para eventos de 80 pulgadas
$60
¿Quién lo dirige? Sombrero item
¿Quién lo dirige? Sombrero
$25
Sudadera Who Run It (Adulto) Tallas S-XL item
Sudadera Who Run It (Adulto) Tallas S-XL
$35
Sudadera Who Run It (Adulto) 2XL y 3XL item
Sudadera Who Run It (Adulto) 2XL y 3XL
$38
Sudadera Who Run It (Adulto) 4XL y 5XL item
Sudadera Who Run It (Adulto) 4XL y 5XL
$40
Sudadera Who Run It (Juvenil) item
Sudadera Who Run It (Juvenil)
$35
Quién la ejecuta sudadera (niña pequeña) (niño pequeño) item
Quién la ejecuta sudadera (niña pequeña) (niño pequeño)
$35
Camiseta juvenil "Pez come pez" / "Corredores corren" (personaje femenino) item
Camiseta juvenil "Pez come pez" / "Corredores corren" (personaje femenino)
$30
Camiseta juvenil "Los peces comen peces" / "Los corredores corren" (personaje masculino) item
Camiseta juvenil "Los peces comen peces" / "Los corredores corren" (personaje masculino)
$30
Camiseta para adultos Fish Eat Fish / Runners Run (categoría femenina) (tallas S-XL) item
Camiseta para adultos Fish Eat Fish / Runners Run (categoría femenina) (tallas S-XL)
$30
Camiseta para adultos Fish Eat Fish / Runners Run (talla femenina) (2XL-3XL) item
Camiseta para adultos Fish Eat Fish / Runners Run (talla femenina) (2XL-3XL)
$33
Camiseta para adultos "Fish Eat Fish / Runners Run" (tallas para mujer 4XL-5XL) item
Camiseta para adultos "Fish Eat Fish / Runners Run" (tallas para mujer 4XL-5XL)
$35
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish" / "Runners Run" (talla masculina) (S-XL) item
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish" / "Runners Run" (talla masculina) (S-XL)
$30
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish" / "Runners Run" (talla masculina) (2XL-3XL) item
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish" / "Runners Run" (talla masculina) (2XL-3XL)
$33
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish / Runners Run" (tallas 4XL-5XL para hombre) item
Camiseta para adulto "Fish Eat Fish / Runners Run" (tallas 4XL-5XL para hombre)
$35
Me encanta el babero de San Judas item
Me encanta el babero de San Judas
$35
Body «Amo a San Judas» item
Body «Amo a San Judas»
$35
Camiseta infantil "Amo a St. Jude" item
Camiseta infantil "Amo a St. Jude"
$25

Price shown includes tax & shipping!


Size Chart: Available in Item Images.


Product features
- 100% combed, ring-spun cotton for softness (fiber content varies by color)
- Lightweight fabric (4.5 oz/yd²) for breathability
- Ribbed knit collar with seam for stretch and shape retention
- Side seams and shoulder tape for structure and reduced stretching
- Classic fit that runs true to size, easy to layer and dress

- Available in sizes 6M, 12M, 18M, and 24M

- Available in Light Blue, Pink, and White

Care instructions
- Machine wash: cold (max 30C or 90F)
- Non-chlorine: bleach as needed
- Tumble dry: low heat
- Iron, steam or dry: low heat
- Do not dry clean

Complemento con el logotipo oficial de ACR item
Complemento con el logotipo oficial de ACR
$2

Price shown includes tax & shipping!


Product features
- Add the official Arlington Color Run (ACR) logo to any custom product.

- Choose to receive an email proof for approval or let our design team handle the color coordination and logo placement to perfectly complement your custom order.


Añadir una donación para Arlington Color Run

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!