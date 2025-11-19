The Color Shop

Acerca de esta tienda
El póster de coleccionistas oficial del 2º Color Run anual.
Dimensiones: 11" x 17"
El póster de coleccionistas oficial del 1er Color Run anual.
Dimensiones: 11" x 17"
¡El precio mostrado incluye impuestos y envío!
Características del producto
- Colores vibrantes con diseños brillantes y nítidos
- Apto para microondas para calentar fácilmente
- Acabado brillante con decoración a todo color
- Sensible al calor para una revelación mágica
- Material cerámico, capacidad de 11 oz, libre de plomo y BPA
Instrucciones de cuidado
- Lavar a mano solamente
¡El precio mostrado incluye impuestos y envío!
Características del producto
- Apto para microondas para calentar convenientemente
- Apto para lavavajillas para una limpieza fácil
- Fabricada en cerámica blanca duradera
- Tamaño perfecto de 11 oz (0.33 l) para tus bebidas favoritas
- Esquinas redondeadas y diseño cómodo de mango en C
Instrucciones de cuidado
- Limpia en lavavajillas o lava a mano con agua tibia y jabón para platos
Instrucciones de imagen personalizada
- Para saber cómo encontrar tu imagen del día del evento, visita https://www.arlingtoncolorrun.org/shop/pic
Size Chart: Available in Item Images.
Product features
- 100% combed, ring-spun cotton for softness (fiber content varies by color)
- Lightweight fabric (4.5 oz/yd²) for breathability
- Ribbed knit collar with seam for stretch and shape retention
- Side seams and shoulder tape for structure and reduced stretching
- Classic fit that runs true to size, easy to layer and dress
- Available in sizes 6M, 12M, 18M, and 24M
- Available in Light Blue, Pink, and White
Care instructions
- Machine wash: cold (max 30C or 90F)
- Non-chlorine: bleach as needed
- Tumble dry: low heat
- Iron, steam or dry: low heat
- Do not dry clean
Product features
- Add the official Arlington Color Run (ACR) logo to any custom product.
- Choose to receive an email proof for approval or let our design team handle the color coordination and logo placement to perfectly complement your custom order.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!