El Poder Creativo de Nuestras Historias

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Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a materiales de aprendizaje después de la sesión.
Nota para Miembros de NPPOC Pagados:
Utiliza tu código de descuento proporcionado en la siguiente página para hacer que este boleto gratuito. Programas generales como este están incluidos en tu membresía. Envía un correo electrónico a [email protected] para cualquier asistencia..
Esta oportunidad se ofrece a una tarifa de “Pague lo que pueda”. ¿Qué significa eso? El valor de la sesión es de más de $20 por persona, incluidos materiales para participantes, acceso al evento, etc.
La contribución recomendada es de $10, puedes pagar más o menos según tu capacidad de contribución. Todos los fondos van directamente al Colectivo de Profesionales de Color sin Fines de Lucro y se utilizan para apoyar a líderes BIPOC que trabajan en el sector sin fines de lucro.
Si necesitas un boleto gratuito de $0, simplemente envía un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarte.
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