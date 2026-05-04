El Poder Creativo de Nuestras Historias

Esta oportunidad se ofrece a una tarifa de “Pague lo que pueda”. ¿Qué significa eso? El valor de la sesión es de más de $20 por persona, incluidos materiales para participantes, acceso al evento, etc.





La contribución recomendada es de $10, puedes pagar más o menos según tu capacidad de contribución. Todos los fondos van directamente al Colectivo de Profesionales de Color sin Fines de Lucro y se utilizan para apoyar a líderes BIPOC que trabajan en el sector sin fines de lucro.





Si necesitas un boleto gratuito de $0, simplemente envía un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarte.