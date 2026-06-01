Las Membresías de la Fundación DS&P, Inc.

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
Apoye a The DS&P Foundation, Inc. como Miembro Colaborador de la Comunidad y ayúdenos a avanzar nuestra misión de empoderar a las mujeres, fortalecer a las familias y crear un impacto comunitario significativo a través del bienestar, la educación, el liderazgo, el acceso a becas y los programas de alcance comunitario.
Sin expiración
Su membresía apoya nuestra misión de crear programas de empoderamiento, recursos comunitarios, acceso a becas y oportunidades con propósito para mujeres y familias.
Sin expiración
Su membresía ayuda a fortalecer nuestras iniciativas de liderazgo, bienestar, educación e impacto comunitario, animando a las mujeres y familias a crecer, avanzar y prosperar.
Sin expiración
Una membresía de mayor impacto para quienes desean ayudar a expandir nuestros programas, becas, alcance comunitario e iniciativas a largo plazo centradas en la comunidad.
Sin expiración
Una membresía mensual recurrente que brinda apoyo constante a los programas, iniciativas de alcance, becas y esfuerzos de cuidado comunitario de The DS&P Foundation, Inc.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!