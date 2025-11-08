Pleasant Grove Baptist Church

Pleasant Grove Baptist Church

El Baile Episcopal en Honor del Obispo Rouse y el 20º Aniversario Pastoral.

41 Broughton Ave

Bloomfield, NJ 07003, USA

Admisión General (Pago completo)
$200

Admite a un invitado a la Cena Episcopal en honor al Obispo Rouse y al 20º Aniversario Pastoral. Incluye cena, programa formal y celebración nocturna. Este es un pago único completo.

Admisión General - Plan de pago (1 de 4)
$50

Admite a un invitado. Este es el primer pago para tu entrada a la Cena Episcopal en honor al Obispo Rouse y al 20º Aniversario Pastoral.

Admisión General - Plan de pago (2 de 4)
$50

Admite a un invitado. Este es el segundo pago para tu entrada a la Cena Episcopal en honor al Obispo Rouse y al 20º Aniversario Pastoral.

Admisión General - Plan de pago (3 de 4)
$50

Admite a un invitado. Este es el tercer pago para tu entrada a la Cena Episcopal en honor al Obispo Rouse y al 20º Aniversario Pastoral.

Admisión General - Plan de pago (4 de 4)
$50

Admite a un invitado. Este es tu pago final y tu entrada está pagada en su totalidad. ¡Prepárate para celebrar!

Youth Admission (Ages 12-17)
$95

Admits one youth guest (ages 12–17) to The Episcopal Ball & 20th Pastoral Anniversary Celebration. Includes dinner, formal program, and evening celebration. Must be accompanied by an adult.

Journal Ad – Full Page
$120
Journal Ad – Half Page
$75
Journal Ad – Quarter Page
$55
Journal Ad – Business Card
$35

