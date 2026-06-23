La Experiencia del Abrazo Eterno

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Acerca de este evento
Todos los pedidos de camisetas deben realizarse antes del sábado 11 de julio de 2026
Color de la camiseta - Blanco (abrazos colores primarios)
Tallas para Adultos- pequeña, mediana, grande, X-Grande $35
TODAS LAS VENTAS SON FINALES
Todos los pedidos de camisetas deben realizarse antes del sábado 11 de julio de 2026
Color de la camiseta - Blanco (abrazos colores primarios)
Tallas Plus: 1X - 4X $40
TODAS LAS VENTAS SON FINALES
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