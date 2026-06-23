A white t-shirt with colorful handprints is displayed against a background of hearts and glitter, with the words "Hugs That Last Forever" at the top.
Sista Sircle

Organizado por

Sista Sircle

Acerca de este evento

La Experiencia del Abrazo Eterno

St Louis Park

MN, USA

❤️ La Experiencia del Adulto Abrazo Eterno
$35
Disponible hasta 11 jul

Todos los pedidos de camisetas deben realizarse antes del sábado 11 de julio de 2026

Color de la camiseta - Blanco (abrazos colores primarios)

Tallas para Adultos- pequeña, mediana, grande, X-Grande $35


TODAS LAS VENTAS SON FINALES


❤️ La Experiencia del Plus Abrazo Eterno
$40
Disponible hasta 11 jul

Todos los pedidos de camisetas deben realizarse antes del sábado 11 de julio de 2026

Color de la camiseta - Blanco (abrazos colores primarios)

Tallas Plus: 1X - 4X $40


TODAS LAS VENTAS SON FINALES



Añadir una donación para Sista Sircle

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!