🥃 La Experiencia de Cata de Glenlivet

Disfrute de una velada exclusiva descubriendo la historia y tradición de The Glenlivet. Su boleto incluye una cata guiada de cuatro expresiones premium—Founder's Reserve, Caribbean Reserve, 15 Años y 18 Años—además de una copa conmemorativa de whisky, charcutería y tabaco premium para maridaje. Debe ser mayor de 21 años para participar. Espacios limitados.





Política de Reembolso: Todas las ventas son finales. No se realizarán reembolsos, cambios ni transferencias, excepto en caso de cancelación del evento por parte de los organizadores. 🥃✨