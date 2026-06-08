Organizado por

gran logia soberana de PR

Acerca de este evento

🥃 La Experiencia de Cata de Glenlivet

Gran Logia Soberana 1707 Ave Ponce de Leon

San Juan 00909-2037

General Admission
$65

Disfrute de una velada exclusiva descubriendo la historia y tradición de The Glenlivet. Su boleto incluye una cata guiada de cuatro expresiones premium—Founder's Reserve, Caribbean Reserve, 15 Años y 18 Años—además de una copa conmemorativa de whisky, charcutería y tabaco premium para maridaje. Debe ser mayor de 21 años para participar. Espacios limitados.


Política de Reembolso: Todas las ventas son finales. No se realizarán reembolsos, cambios ni transferencias, excepto en caso de cancelación del evento por parte de los organizadores. 🥃✨

Añadir una donación para gran logia soberana de PR

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!