Organizado por

Millennial Maven Creative Foundation

Acerca de este evento

Ventas cerradas

El Subasta Silenciosa Holiday Hoedown

Lugar de recogida

402 E Louisiana St Building 2, McKinney, TX 75069, USA

Botas Lane item
Botas Lane
$75

Puja inicial

Las Botas Lane tienen calidad de herencia con una influencia occidental central. Si ganas un par de estos tus botas serán un espectáculo llamativo. El valor al por menor es de $400.

Juego de Regalo de Still Austin item
Juego de Regalo de Still Austin
$60

Puja inicial

Este juego de regalo de edición especial se vende a $300. Presenta prime

Balón de Fútbol Firmado item
Balón de Fútbol Firmado
$250

Puja inicial

Michael "The Playmaker" Irvin firmó personalmente este balón de fútbol. Será el regalo de Navidad perfecto para el Fanático de los Cowboys en tu vida

Gibson J -45 50s item
Gibson J -45 50s
$600

Puja inicial

Gibson J -45 50s Original

Vintage Sunburst. Totalmente nueva en la caja donada directamente por Gibson Guitars. Regalo perfecto para el músico en tu vida.

Guitarra Eléctrica Acústica item
Guitarra Eléctrica Acústica
$150

Puja inicial

Una Ovation Celebrity Elite restaurada

Profundidad Media, Guitarra Eléctrica Acústica de la propia Guitar Sanctuary de McKinney.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!