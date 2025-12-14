El Subasta Silenciosa Holiday Hoedown

Organizado por
Acerca de este evento
402 E Louisiana St Building 2, McKinney, TX 75069, USA
Puja inicial
Las Botas Lane tienen calidad de herencia con una influencia occidental central. Si ganas un par de estos tus botas serán un espectáculo llamativo. El valor al por menor es de $400.
Puja inicial
Este juego de regalo de edición especial se vende a $300. Presenta prime
Puja inicial
Michael "The Playmaker" Irvin firmó personalmente este balón de fútbol. Será el regalo de Navidad perfecto para el Fanático de los Cowboys en tu vida
Puja inicial
Gibson J -45 50s Original
Vintage Sunburst. Totalmente nueva en la caja donada directamente por Gibson Guitars. Regalo perfecto para el músico en tu vida.
Puja inicial
Una Ovation Celebrity Elite restaurada
Profundidad Media, Guitarra Eléctrica Acústica de la propia Guitar Sanctuary de McKinney.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!