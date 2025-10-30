<p>La Sociedad Amable Presenta: Bien Colectivo</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Únete a nosotros para una tarde de propósito y conexión. Tu presencia ayuda a alimentar a diez familias necesitadas en este Día de Acción de Gracias. Incluye entrada, champán, hors d’oeuvres y participación en nuestra presentación de Bien Común Colectivo.
Cada acto de bondad cuenta; el tuyo alimenta a diez.
Para aquellos que amplifican la misión. Tu contribución alimenta a quince familias y apoya directamente nuestro alcance de Comidas Amables.
Incluye entrada, champán, hors d’oeuvres, reconocimiento durante los discursos y mención en nuestro post de agradecimiento en las redes sociales.
No solo das, inspiras a otros a actuar.
Para aquellos que ayudan a sentar las bases de La Sociedad Amable. Tu contribución alimenta a veinticinco familias y establece tu papel como Socio Fundador en este movimiento.
Incluye dos entradas para invitados, reconocimiento durante el evento y agradecimiento en nuestro próximo boletín comunitario.
No solo apoyas la bondad, estás ayudando a construir el sistema que la difunde.
Para aquellos que creen que una comida más importa.
Cada $5 alimenta a una persona con una comida de Acción de Gracias a través de nuestro alcance de Comidas Amables.
Un acto más. Una comida más. Una razón más para creer en la bondad.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!