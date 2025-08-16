Los Miembros de la Cuna del Gatito

Mensual
Proporciona una pequeña bolsa de comida para gatitos o una caja de juguetes. Ayuda a mantener felices a las pequeñas patitas y a mantener llenos los vientres. 🐾
Mensual
Cubre la fórmula y los biberones para un gatito recién nacido huérfano. Asegura que los bebés frágiles reciban la nutrición que necesitan para sobrevivir.
Mensual
Compra un suministro de un mes de arena para un gatito. Mantiene limpios y cómodos los parques de juegos y los hogares.
Mensual
Paga el desparasitante, el tratamiento contra las pulgas o una ronda de vacunas. Les da a los gatitos un comienzo fuerte y saludable. 💉
Sin expiración
Apoya las cirugías de esterilización/castración para gatitos bajo nuestra custodia. Rompe el ciclo de superpoblación. ✂️
Mensual
Proporciona alimentos especiales, medicamentos y suministros adicionales para gatitos en recuperación en cuarentena. Brinda a los gatitos vulnerables el amor y cuidado extra que necesitan para curarse y crecer fuertes antes de unirse al resto de la cuna. 💊🥣💗
Mensual
Proporciona atención médica urgente cuando los gatitos más lo necesitan. Asegura que ningún gatito sea dejado atrás cuando ocurren emergencias. 🚑🐾
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!