Los Miembros de la Cuna del Gatito

Amigo Gatito
$5

Mensual

Proporciona una pequeña bolsa de comida para gatitos o una caja de juguetes. Ayuda a mantener felices a las pequeñas patitas y a mantener llenos los vientres. 🐾

Compañero de Bebé con Biberón
$10

Mensual

Cubre la fórmula y los biberones para un gatito recién nacido huérfano. Asegura que los bebés frágiles reciban la nutrición que necesitan para sobrevivir. 

Salvavidas de Arena para Gatos
$15

Mensual

Compra un suministro de un mes de arena para un gatito. Mantiene limpios y cómodos los parques de juegos y los hogares. 

Héroe de la Salud
$25

Mensual

Paga el desparasitante, el tratamiento contra las pulgas o una ronda de vacunas. Les da a los gatitos un comienzo fuerte y saludable. 💉

Cuidador de la Cuna
$50

Sin expiración

Apoya las cirugías de esterilización/castración para gatitos bajo nuestra custodia. Rompe el ciclo de superpoblación. ✂️

Campeón de Cuarentena
$75

Mensual

Proporciona alimentos especiales, medicamentos y suministros adicionales para gatitos en recuperación en cuarentena. Brinda a los gatitos vulnerables el amor y cuidado extra que necesitan para curarse y crecer fuertes antes de unirse al resto de la cuna. 💊🥣💗

Salvavidas
$100

Mensual

Proporciona atención médica urgente cuando los gatitos más lo necesitan. Asegura que ningún gatito sea dejado atrás cuando ocurren emergencias. 🚑🐾

