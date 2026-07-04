La Luz de Hombres Confianza Eclesiástica Guardar la Fecha Mensual

Reserva la Fecha es una iniciativa para fortalecer a las familias diseñada para ayudar a las parejas casadas con hijos a hacer tiempo intencionalmente el uno para el otro. A través de un sorteo comunitario, las parejas seleccionadas recibirán una tarjeta de regalo para una cena para dos y una tarjeta de regalo para el cuidado de niños para que puedan disfrutar de una noche de cita significativa con la tranquilidad de enfocarse el uno en el otro.

El Premio Incluye

· Una tarjeta de regalo para una cena para dos en un establecimiento local del Bronx.

· Una tarjeta de regalo para ayudar a cubrir el cuidado de niños mientras la pareja disfruta de su cita.

Los participantes deben acordar que el cuidado de niños debe ser organizado con un mínimo de 48 horas de anticipación a la cita