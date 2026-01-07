Friends Of John B Murphy Elementary School

Organizado por

Friends Of John B Murphy Elementary School

Acerca de este evento

El Subasta Silenciosa de Búho Nocturno.

Lugar de recogida

4014 N Rockwell St, Chicago, IL 60618, USA

Artesanía
$50

Puja inicial

¡Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: (Valor de $xx)


Donado por: Padres y familias de Pre K

¡Vamos! ¡Cubs! ¡Vamos!
$150

Puja inicial

¡Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: (Valor de $xx)


Donado por: Padres y familias de Kindergarten

Recargar y Reponer
$50

Puja inicial

¡Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: (Valor de $xx)


Donado por: Padres y familias de 1er Grado

La Gran Naturaleza
$50

Puja inicial

¡Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: (Valor de $xx)


Donado por: Padres y familias de 2do Grado

El Experto del Entretenimiento
$50

Puja inicial

¡Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: (Valor de $xx)


Donado por: Padres y familias de 3er Grado

Instant Gratification!
$50

Puja inicial

Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: ($xx Valor) Boletos raspa y gana y tu herramienta de la suerte para raspar y ganar a lo grande!


Donado por: Padres y familias de 4to grado

Music and Salsa
$50

Puja inicial

Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: ($xx Valor)


Donado por: Padres y familias de 5to grado

Death by Chocolate and Caffeine
$50

Puja inicial

Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: ($xx Valor)


Donado por: Padres y familias de 6to grado

Your Chicago Adventure Awaits
$100

Puja inicial

Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: ($xx Valor)


Donado por: Padres y familias de 7mo grado

Total Fan-demonium
$100

Puja inicial

Próximamente!


ARTÍCULOS INCLUIDOS: ($xx Valor)


Donado por: Padres y familias de 8vo grado

Hootie's Local Resturants
$75

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!