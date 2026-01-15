Programa Phyllis Berney Adopta una Cuna

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Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 5 de junio de 2027
Los principales benefactores son campeones del futuro de Hogar del Niño. Su generosidad excepcional hace posible fortalecer nuestro modelo educativo, expandir servicios especializados e invertir en infraestructura a largo plazo que asegura que los niños reciban cuidado, protección y oportunidades para las generaciones venideras.
Válido hasta 5 de junio de 2027
Los benefactores desempeñan un papel vital en el sostenimiento y la expansión de los programas que definen Hogar del Niño. Su apoyo impacta directamente en la educación, salud y desarrollo social, permitiéndonos responder a necesidades urgentes mientras mantenemos altos estándares de cuidado para cada niño.
Válido hasta 5 de junio de 2027
Los fundadores son pilares de nuestra institución. Su compromiso ayuda a reforzar la base de Hogar del Niño mediante el apoyo a programas esenciales, educación especializada y estabilidad operativa, asegurando que ningún niño se quede atrás.
Válido hasta 5 de junio de 2027
Los padrinos son aliados dedicados en nuestra misión de nutrir, educar y proteger a los niños. Sus contribuciones fortalecen los programas y servicios diarios, creando un ambiente seguro y de apoyo donde los niños pueden crecer con dignidad y confianza.
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Los amigos de Hogar del Niño hacen una diferencia significativa a través de su generosidad. Su apoyo ayuda a cubrir necesidades diarias, recursos educativos y servicios terapéuticos que impactan positivamente en las vidas de los niños bajo nuestro cuidado.
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