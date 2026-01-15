Patronato Benefico Oriental Of The United States

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Acerca de las afiliaciones

Programa Phyllis Berney Adopta una Cuna

Benefactor Principal
$50,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los principales benefactores son campeones del futuro de Hogar del Niño. Su generosidad excepcional hace posible fortalecer nuestro modelo educativo, expandir servicios especializados e invertir en infraestructura a largo plazo que asegura que los niños reciban cuidado, protección y oportunidades para las generaciones venideras.

Benefactor
$20,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los benefactores desempeñan un papel vital en el sostenimiento y la expansión de los programas que definen Hogar del Niño. Su apoyo impacta directamente en la educación, salud y desarrollo social, permitiéndonos responder a necesidades urgentes mientras mantenemos altos estándares de cuidado para cada niño.

Fundador
$10,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los fundadores son pilares de nuestra institución. Su compromiso ayuda a reforzar la base de Hogar del Niño mediante el apoyo a programas esenciales, educación especializada y estabilidad operativa, asegurando que ningún niño se quede atrás.

Patrocinador
$5,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los padrinos son aliados dedicados en nuestra misión de nutrir, educar y proteger a los niños. Sus contribuciones fortalecen los programas y servicios diarios, creando un ambiente seguro y de apoyo donde los niños pueden crecer con dignidad y confianza.

Amigo
$2,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los amigos de Hogar del Niño hacen una diferencia significativa a través de su generosidad. Su apoyo ayuda a cubrir necesidades diarias, recursos educativos y servicios terapéuticos que impactan positivamente en las vidas de los niños bajo nuestro cuidado.

Miembro
$1,000

Válido hasta 5 de junio de 2027

Los miembros son una parte esencial de la familia Hogar del Niño. Su compromiso ayuda a sostener nuestro trabajo y garantiza que los niños reciban el cuidado, la educación y el apoyo que necesitan para construir un futuro más brillante.
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