Socio con el Poder de Nosotros!

Acerca de este evento
Beneficios
Un juego Power of Us de la primera producción prevista para noviembre de 2026 • Nombre en la sección Apoyos del primer ejemplar del folleto oficial del juego • Actualizaciones de progreso.
Todos los beneficios de Apoyo más: Nombre destacado en la sección de Colaboradores • Una Evaluación del Poder de la Diferencia y consulta en línea
Todos los beneficios de Colaborador • 2 juegos • Invitación a una prueba de juego de prototipo virtual en mayo • Opción de agregar una breve dedicación en el folleto oficial del juego.
Todos los beneficios de Creador • 3 juegos Power of Us • Logo/nombre destacado en folleto y sitio web • 2 Evaluaciones del Poder de la Diferencia con consultas de una hora
Todos los beneficios de Socio • Reconocimiento en la parte trasera de la caja • 4 juegos Power of Difference • 3 Evaluaciones del Poder de la Diferencia y consultas en línea
Todos los beneficios del patrocinador • Hasta 5 juegos Power of Us • Colocación de logotipo grande y mensaje corto opcional en el folleto • Crédito de 'Presentado en parte por...' • 1 Introducción al grupo (hasta 10 personas), Evaluación de grupo y Consulta de grupo en línea • 5 menciones en medios de comunicación/redes sociales/eventos
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