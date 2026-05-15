The Purple Event Fundraiser

Acerca de este evento
Tu entrada cubre tu asistencia al Evento Morado y también financia una entrada regalada para un sobreviviente para asistir sin costo alguno. Una compra = dos vidas impactadas.
Incluye entrada, refrigerios y un pequeño obsequio de agradecimiento de HHRC.
Disponible del 16 de septiembre al 17 de octubre
Incluye asientos reservados para 8 invitados, reconocimiento en el programa del evento y un obsequio especial de agradecimiento. Esta compra también financia 8 entradas regaladas para sobrevivientes para asistir sin costo alguno.
Incluye 2 entradas para tus invitados y financia 2 entradas regaladas para sobrevivientes. Serás reconocido como Patrocinador Comunitario en nuestro sitio web del evento
Incluye 5 entradas para tus invitados y financia 5 entradas regaladas para sobrevivientes. Tu nombre aparecerá en nuestro programa de eventos como Patrocinador Silver.
Incluye 10 entradas para tus invitados y financia 10 entradas regaladas para sobrevivientes. Tu logo será destacado en el programa del evento, y recibirás un reconocimiento especial como Patrocinador Oro.
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