A purple tree with a heart at its base stands against a watercolor background, with event details for "The Purple Event 2026" in the foreground.
Helping Hands Resource Center Inc

Organizado por

Helping Hands Resource Center Inc

Acerca de este evento

The Purple Event Fundraiser

7930 Mason Ave

Winnetka, CA 91306, USA

Admisión Temprana
$45
Disponible hasta 31 ago

Tu entrada cubre tu asistencia al Evento Morado y también financia una entrada regalada para un sobreviviente para asistir sin costo alguno. Una compra = dos vidas impactadas.

Admisión General
$60

Incluye entrada, refrigerios y un pequeño obsequio de agradecimiento de HHRC.
Disponible del 16 de septiembre al 17 de octubre

Admisión VIP
$350
Disponible hasta 15 sept
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos


Incluye asientos reservados para 8 invitados, reconocimiento en el programa del evento y un obsequio especial de agradecimiento. Esta compra también financia 8 entradas regaladas para sobrevivientes para asistir sin costo alguno.



Patrocinador Comunitario
$100

Incluye 2 entradas para tus invitados y financia 2 entradas regaladas para sobrevivientes. Serás reconocido como Patrocinador Comunitario en nuestro sitio web del evento

Patrocinador Silver
$250

Incluye 5 entradas para tus invitados y financia 5 entradas regaladas para sobrevivientes. Tu nombre aparecerá en nuestro programa de eventos como Patrocinador Silver.

Patrocinador Oro
$500

Incluye 10 entradas para tus invitados y financia 10 entradas regaladas para sobrevivientes. Tu logo será destacado en el programa del evento, y recibirás un reconocimiento especial como Patrocinador Oro.

Patrocinador Platino
$1,000
  • Incluye 20 entradas para tus invitados y financia 20 entradas regaladas para sobrevivientes.
  • Tu logo será destacado en los materiales del evento
  • Recibirás un reconocimiento especial en el evento, y destacaremos tu patrocinio en redes sociales previo al evento.
$2,500
$5,000
$250
$150
$75
1 Raffle Ticket
$5
5 Raffle Tickets
$20
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