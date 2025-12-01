El evento de subasta silenciosa del EOTS Party de The Third Rail.

Organizado por
Puja inicial
Kit oficial firmado por Lamine Yamal (no usado en juego), con un holograma autenticado por Beckett con un número de serie. Talla M.
Una pieza coleccionable premium de una de las jóvenes estrellas más brillantes del fútbol mundial.
Puja inicial
Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Nico Fernández Mercau. Talla M.
Perfecta para enmarcar y mostrar tu apoyo.
Puja inicial
Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Andrés Perea. Talla M.
Una pieza limpia y coleccionable de una gran noche bajo las luces.
Puja inicial
Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Maxi Moralez. Talla S.
Un recuerdo imprescindible de uno de los playmakers más queridos del club.
Puja inicial
Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Thiago Martins. Talla L.
Un artículo central y fuerte, de nuestro capitán, para cualquier colección.
Puja inicial
Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Alonso Martínez. Talla M.
Un artículo ideal para los fanáticos que aman el ataque y representan una amenaza de gol.
Puja inicial
Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Aiden O'Neill. Talla M.
Una pieza simple y destacada de un partido memorable donde fue acreditado con una asistencia.
Puja inicial
Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Tayvon Gray. Talla M.
Una gran adición a la pared de cualquier seguidor o colección de recuerdos.
Puja inicial
Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada personalmente por el portero Matt Freese. Talla L.
Perfecta para cualquier seguidor que ama las grandes paradas y momentos importantes.
Puja inicial
Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada personalmente por Justin Haak. Talla M.
¡Una pieza única de la historia del club de nuestra promesa local!
Puja inicial
Goalkeeper kit signed by the entire team! Size XL.
A slice of NYCFC history!
