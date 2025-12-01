Organizado por

The Third Rail

Acerca de este evento

El evento de subasta silenciosa del EOTS Party de The Third Rail.

Lugar de recogida

520 8th Ave, New York, NY 10018, USA

Lamine Yamal - Kit Firmado (Autenticado por Beckett) item
Lamine Yamal - Kit Firmado (Autenticado por Beckett)
$50

Puja inicial

Kit oficial firmado por Lamine Yamal (no usado en juego), con un holograma autenticado por Beckett con un número de serie. Talla M.

Una pieza coleccionable premium de una de las jóvenes estrellas más brillantes del fútbol mundial.

Nico Fernández Mercau - Camiseta Firmada y Usada en Juego item
Nico Fernández Mercau - Camiseta Firmada y Usada en Juego
$50

Puja inicial

Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Nico Fernández Mercau. Talla M.

Perfecta para enmarcar y mostrar tu apoyo.

Andrés Perea - Camiseta Firmada y Usada en Juego item
Andrés Perea - Camiseta Firmada y Usada en Juego
$50

Puja inicial

Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Andrés Perea. Talla M.

Una pieza limpia y coleccionable de una gran noche bajo las luces.

Maxi Moralez - Camiseta Firmada y Usada en Juego item
Maxi Moralez - Camiseta Firmada y Usada en Juego
$50

Puja inicial

Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Maxi Moralez. Talla S.

Un recuerdo imprescindible de uno de los playmakers más queridos del club.

Thiago Martins - Camiseta Firmada y Usada en Juego item
Thiago Martins - Camiseta Firmada y Usada en Juego
$50

Puja inicial

Camiseta usada en juego de Noche Latina el 17/9, firmada por Thiago Martins. Talla L.

Un artículo central y fuerte, de nuestro capitán, para cualquier colección.

Alonso Martínez - Camiseta Firmada y Usada en Partido item
Alonso Martínez - Camiseta Firmada y Usada en Partido
$50

Puja inicial

Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Alonso Martínez. Talla M.

Un artículo ideal para los fanáticos que aman el ataque y representan una amenaza de gol.

Aiden O'Neill - Camiseta Firmada y Usada en Partido item
Aiden O'Neill - Camiseta Firmada y Usada en Partido
$50

Puja inicial

Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Aiden O'Neill. Talla M.

Una pieza simple y destacada de un partido memorable donde fue acreditado con una asistencia.

Tayvon Gray - Camiseta Firmada y Usada en Partido item
Tayvon Gray - Camiseta Firmada y Usada en Partido
$50

Puja inicial

Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada por Tayvon Gray. Talla M.

Una gran adición a la pared de cualquier seguidor o colección de recuerdos.

Matt Freese - Camiseta Firmada y Usada en Partido item
Matt Freese - Camiseta Firmada y Usada en Partido
$50

Puja inicial

Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada personalmente por el portero Matt Freese. Talla L.

Perfecta para cualquier seguidor que ama las grandes paradas y momentos importantes.

Justin Haak - Camiseta Firmada y Usada en Partido item
Justin Haak - Camiseta Firmada y Usada en Partido
$50

Puja inicial

Camiseta usada en el Noche Latina el 17/9, firmada personalmente por Justin Haak. Talla M.

¡Una pieza única de la historia del club de nuestra promesa local!

Team Signed Keeper Kit item
Team Signed Keeper Kit
$50

Puja inicial

Goalkeeper kit signed by the entire team! Size XL.


A slice of NYCFC history!

