La UMC en la tienda del Bicentenario de Washington

Construida en 1825 con raíces que se remontan al siglo XVIII, la Iglesia Metodista Unida en Washington, Nueva Jersey, se erige como un testimonio de la excepcional artesanía del siglo XIX y de los dedicados miembros de la comunidad que la construyeron. Desde sus orígenes en tierras adquiridas con la asistencia del Coronel William McCullough de la Guerra Revolucionaria hasta su diseño de revival románico por el arquitecto Samuel A. Brouse, la iglesia cuenta con cincuenta y seis vitrales de los estudios J & R Lamb y carpintería de la Compañía Cornish Piano and Organ, lo que significa tanto su importancia arquitectónica como la dedicación comunitaria.





Más allá de su notable piedra verde serpentina, esta historia exhaustiva revela la historia de una congregación comprometida con eventos generacionales definitorios, incluyendo la Guerra Civil estadounidense, el Sufragio Femenino, la Prohibición, y más, demostrando que las comunidades de pueblos pequeños eran participantes activos y vitales en el discurso nacional. A través de la investigación y la narración, este libro celebra no solo a los líderes visionarios cuyos nombres están registrados, sino también a las innumerables personas sin nombre cuya dedicación creó y sostuvo la Iglesia y la Comunidad de Washington.





El legado continúa hoy en día, ya que la Iglesia Metodista Unida en Washington mantiene el mismo espíritu de servicio comunitario y fe que comenzó con el primer servicio metodista del área en 1782.





Dimensiones: Altura: 9 pulgadas / Ancho: 6 pulgadas