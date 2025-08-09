Yorktown High School Boosters Group

The YHS Cheer Fast Pass Form 2025

Forro, Breve, Lazo
$96.75

Requerido

Camisa y Falda PW
$43

Requerido

Camiseta y Pantalones Cortos PW
$38

Requerido

Zapatillas de Rally
$52.80

Opcional, si no tienes zapatillas YHS anteriores

Pom Poms
$30

New athletes or replacements only

Bolsa item
Bolsa
$71.97

Opcional

Prendas de Calentamiento item
Prendas de Calentamiento item
Prendas de Calentamiento item
Prendas de Calentamiento
$116.31

Opcional

Crate
$20
Senior Bow
$20

Senior-year only

Camp
$200
Camp Dinner
$25

Please consider contributing to the catering costs for the team dinner during camp.

Booster Dues
$30

We kindly ask you to consider contributing additional funds to help cover miscellaneous program expenses throughout the year, such as meals, visiting team gift baskets, supplies, and spirit events.

