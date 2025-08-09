The YHS Cheer Fast Pass Form 2025

Ofrecido por
Requerido
Requerido
Requerido
Opcional, si no tienes zapatillas YHS anteriores
New athletes or replacements only
Opcional
Opcional
Senior-year only
Please consider contributing to the catering costs for the team dinner during camp.
We kindly ask you to consider contributing additional funds to help cover miscellaneous program expenses throughout the year, such as meals, visiting team gift baskets, supplies, and spirit events.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!