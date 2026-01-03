The3BKids

Ofrecido por

The3BKids

Acerca de las afiliaciones

El día de Cuidado Comunitario de The3BKids.

$5 - Feed one
$5

Mensual

Provides One full meal on community care day.


Name listed On monthly gratitude post (opt-in)

$25- Feed five
$25

Mensual

Feeds Five neighbors


Group thank you + Impact recap

$50 - Feed 10
$50

Mensual

Feeds 10 neighbors


Name/logo on monthly recap flyer


Social media shout

$100 - Community champion
$100

Mensual

Feeds 20+ people


Logo on website sponsor section (30 Days)


Tagged thank you post


Invite to attend community

Hygiene kits
$10

Sin expiración

Patrocina una mesa
$100

Sin expiración

Añadir una donación para The3BKids

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!