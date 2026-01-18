Thee Exchange of Mime and Worship Hosted by Empowering Worship.

Acerca de este evento
Admisión General - Adultos: Entrada para asistentes de 18 años en adelante. Los asientos se asignan por orden de llegada.
Los bebés de 12 meses o menos reciben entrada gratuita
Los boletos de jóvenes son para edades de 17 años y menores. Cualquier adulto que posea o intente usar un boleto de joven deberá presentar una identificación válida y pagar la diferencia para el precio del boleto de adulto :)
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