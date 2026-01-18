Anointed Love Ministries

Organizado por

Anointed Love Ministries

Acerca de este evento

Thee Exchange of Mime and Worship Hosted by Empowering Worship.

212 NE 59th Terrace

Miami, FL 33137, USA

Admisión General Para Adultos
$15

 Admisión General - Adultos: Entrada para asistentes de 18 años en adelante. Los asientos se asignan por orden de llegada.

Admisión General Para Jóvenes de 17 años y menores
$10

Los bebés de 12 meses o menos reciben entrada gratuita

Los boletos de jóvenes son para edades de 17 años y menores. Cualquier adulto que posea o intente usar un boleto de joven deberá presentar una identificación válida y pagar la diferencia para el precio del boleto de adulto :)



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